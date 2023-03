Moviola Inter-Juventus: scandalo! Immagini chiare su mano Rabiot (Di lunedì 20 marzo 2023) Inter-Juventus ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. Moviola Inter-Juventus, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 2. La responsabilità va ovviamente condivisa col VAR Paolo Silvio Mazzoleni, e come ha detto Simone Inzaghi è inaccettabile che succedano cose del genere. Si comincia con gli errori a favore della Juventus al 14?, quando Manuel Locatelli entra male in scivolata su Lautaro Martinez: neanche fallo. Manca il giallo a Gleison Bremer poco dopo, che colpisce Federico Dimarco sulla linea laterale (qui dà punizione). Al 23? il grande scandalo: Adrien ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 2. La responsabilità va ovviamente condivisa col VAR Paolo Silvio Mazzoleni, e come ha detto Simone Inzaghi è inaccettabile che succedano cose del genere. Si comincia con gli errori a favore dellaal 14?, quando Manuel Locatelli entra male in scivolata su Lautaro Martinez: neanche fallo. Manca il giallo a Gleison Bremer poco dopo, che colpisce Federico Dimarco sulla linea laterale (qui dà punizione). Al 23? il grande scandalo: Adrien ...

