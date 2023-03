MotoGP, per Francesco Bagnaia si alza l’asticella. La nuova sfida è confermarsi e aggiungersi alla lista dei più grandi (Di lunedì 20 marzo 2023) Francesco Bagnaia si presenta al via della stagione 2023 da Campione del Mondo in carica. Nel 2022 Pecco ha testimoniato di poter mettere pienamente a frutto l’elevatissimo potenziale da tutti riconosciutogli, a dispetto di una sofferta prima metà di campionato. Ora, con il numero 1 sul cupolino, non ha più nulla da dimostrare. Proprio per questo può guardare oltre e alzare ulteriormente l’asticella. La nuova sfida è quella di difendere il titolo, dinamica tutt’altro che banale nel XXI secolo. I serial winner erano la normalità ai tempi della 500cc. Chi cominciava a vincere, poi, continuava. I casi più eclatanti sono quelli di Giacomo Agostini e Mick Doohan, capaci di instaurare un’autentica egemonia sul lungo periodo. Cionondimeno, tra gli anni ’50 e i ’90, si trovano svariati esempi ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)si presenta al via della stagione 2023 da Campione del Mondo in carica. Nel 2022 Pecco ha testimoniato di poter mettere pienamente a frutto l’elevatissimo potenziale da tutti riconosciutogli, a dispetto di una sofferta prima metà di campionato. Ora, con il numero 1 sul cupolino, non ha più nulla da dimostrare. Proprio per questo può guardare oltre ere ulteriormente. Laè quella di difendere il titolo, dinamica tutt’altro che banale nel XXI secolo. I serial winner erano la normalità ai tempi della 500cc. Chi cominciava a vincere, poi, continuava. I casi più eclatanti sono quelli di Giacomo Agostini e Mick Doohan, capaci di instaurare un’autentica egemonia sul lungo periodo. Cionondimeno, tra gli anni ’50 e i ’90, si trovano svariati esempi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Edoardoleicorre : Ah che bello Domenica c’è la MotoGP che si guarda con tutta tranquillità tanto non me ne frega una mazza chi vince… - Roberta07love : Buongiorno a tutti e buon lunedì ???? It's RACE WEEK per la #MotoGP Dopo sedici anni in cui il Qatar è stato la tappa… - AlessioPiana130 : Fabio Di Giannantonio dopo il #GravelGate dei #PortimaoTest 'Mi sento al 100% già da qualche giorno e dopo la bot… - AttilioFarinel1 : RT @UnipolSai_CRP: Siamo pronti per un'altra adrenalinica, epica, mondiale, esaltante, inarrestabile, rossa stagione. #UnipolSai e #Ducati,… - DesmoNopeus : @MarianoFroldi Nella MotoGp la storia delle gomme è emblematica, guardiamo Ducati nel 2007 (senza fornitore unico)… -