MotoGP | GP Portogallo 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 24-26 marzo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Si parte! Dopo una lunghissima attesa siamo pronti ad alzare il sipario sulla nuova stagione del Motomondiale. L’edizionescatterà dall’Algarve, con il Gran Premio delsul tracciato di Portimao. Da venerdì 24a domenica 26, quindi, le tre classi saranno in azione per farci capire quali saranno i piloti che avranno approcciato meglio con il nuovo campionato. Nella classe regina, dopo quanto visto nei test tra Sepang e proprio Portimao, sembra che la Ducati parta nuovamente con i favori del pronostico e con otto moto pronte a inserirsi senza troppi patemi nella top10. Francesco Bagnaia e Enea Bastianini formano il team ufficiale, ma assieme a loro Luca Marini e Marco Bezzecchi per il team Mooney VR46, Jorge Martin e Johann Zarco per il team Pramac e Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per il team Gresini scattano ...