MotoGP, che cos'è la Sprint Race? Giri da percorrere e quanti punti assegna (Di lunedì 20 marzo 2023) L'autodromo di Portimao sarà il palcoscenico su cui verrà recitato l'atto inaugurale della 75ma edizione del Motomondiale. Il weekend dal 24 al 26 marzo segnerà un momento storico per la MotoGP, poiché il Gran Premio di Portogallo 2023 sarà il primo di sempre ad avere al suo interno la cosiddetta Sprint Race. Si tratta della grande novità di quest'anno. Indi per cui, è doveroso spiegare nei dettagli di cosa si tratta. La Sprint Race è a tutti gli effetti una gara, seppur su distanza dimezzata rispetto al canonico GP. Il numero di Giri da percorrere sarà dunque pari alla metà di quello del Gran Premio domenicale. Si disputerà ogni sabato pomeriggio e assegnerà punti valevoli per il Mondiale, ovviamente commisurati alla distanza. Il vincitore raccoglierà ...

