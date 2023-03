Moser | «Saronni si sentiva superiore perché io venivo dalla campagna e lui dalla città»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Francesco. A 35 anni dal ritiro,detiene ancora il record italiano di vittorie su strada: 273. Nella storia del ciclismo, solo Eddy Merckx e Rik Van Looy hanno vinto più di lui. Gli viene chiesto come sia possibile che il suo record di vittorie sia ancora imbattuto.risponde: «il ciclismo è in declino. Mancano gli sponsor: noi facevamo più corse e avevamo più squadre. E tutti correvano per il capitano, ora, invece le squadre hanno il velocista, l’uomo della corsa a tappe, l’uomo cronometro…». C’è un italiano sul quale possiamo sperare?la vede nera. «In Italia, ora che ha smesso Vincenzo Nibali, non vedo grandi speranze».racconta di come si innamorò del ciclismo, grazie ad uno dei fratelli, che lo spinse a provare ...

Francesco Moser: «A 71 anni amo un’ex ciclista. Belén Ormai siamo parenti, a Natale era nel mio maso» Corriere della Sera

L’ex campione di ciclismo: «con Saronni litigavo pure in aereo». «Mio figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez dicono che si sposeranno in agosto. Ma gli ho ricordato che in quel periodo si vendemmia». «Tut ...C’era una volta la “Sei Giorni” di Milano, una gara di ciclismo su pista che ogni anno nella quale i corridori rimanevano in ritiro all’interno del Velodromo dall’inizio alla fine della settimana. Era ...