Mosca prova a rispondere alla Corte dell’Aja | scatta l’indagine sul capo procuratore che ha firmato il mandato d’arresto per Putin

(Di lunedì 20 marzo 2023)ha aperto un’indagine penale contro Karim Ahmad Khan,dellapenale internazionale, e altri giudici del tribunale. L’annuncio del Comitato investigativo russo arriva a pochi giorni di distanza ddecisione delladi emettere undi arresto nei confronti di Vladimir. Una mossa che ha generato entusiasmo a Kiev e tra i governi dei Paesi occidentali, ma che è stata bollata come «carta igienica» dal Cremlino. «Le azioni intraprese dai giudici dellapenale internazionale contengono segni di crimini come un atto consapevolmente illegale di custodia cautelare, così come i preparativi per un attacco a un rappresentante di uno Stato straniero che ha diritto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mimmo_Anon : #XiJinping arriva a #Mosca in un’importante prova di sostegno a #Putin - morabito_mirko : VER-LUBE 1-0 Ottima Verona, sia Mozic che Mosca, sempre abbastanza sottovalutati, stanno dando un'ottima prova cont… - RosellaLara19 : @Daniela26853569 Aprile il becco e infila chicco mangime o mosca ma prima prova a metterle pochissime mollica bagn… -

... sono in tanti a far notare che formalmente non l'ha neanche mai condannata:concreta il ... il fatto che la Cina continua ad acquistare petrolio e gas a prezzi scontati da, garantendo ......Uniti e Nato secondo cui sta considerando la fornitura di armi per aiutare l'aggressione dia ... Questo è essenziale affinché la relazione resista alladelle mutevoli circostanze ...Il presidente cinese XI Jinping è a. Prima di incontrare le autorità ha inviato una lettera scritta personalmente alla agenzia ... il che è un'ulterioredi come 'gli amici si conoscono nel ...

Mosca prova a rispondere alla Corte dell'Aja, scatta l'indagine sul ... Open

L'attenzione dei trader si sposta sulle relazioni Cina-Russia, rafforzate dalla visita di Xi a Mosca: perché i legami sono sottovalutati e potrebbero innescare shock finanziari, oltre che politici.La Cina spinge per porre fine ad un conflitto che ha già danneggiato gli interessi del Dragone, ma il suo ruolo resta – secondo molti – ambiguo: ecco perchè ...