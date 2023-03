Mosca apre un' indagine penale sul procuratore della Cpi

(Di lunedì 20 marzo 2023)ha aperto un'contro ilCorteinternazionale Karim Khan, dopo che il tribunale con sede all'Aja ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir ...

ha aperto un'indagine penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo che il tribunale con sede all'Aja ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir ...El il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, commentando la visita del presidente cinese a, ha detto che "Visitare un criminale di guerra getta una luce diversa sulla situazione.... anche nel Paese "nemico" per eccellenza di, sia vivace e non contempli posizioni granitiche ... Un dibattito chea scenari di compromesso a livello internazionale, "allontanando" (qualora la ...

Xi Jinping a Mosca: "Sono fiducioso che la mia visita sarà fruttuosa" - Putin afferma che la Russia fornirà grano gratis all'Africa se l'accordo sul Mar Nero non verrà esteso - Putin afferma che la Russia fornirà grano gratis all'Africa se l'accordo sul Mar Nero non RaiNews

Mosca ha aperto un'indagine penale contro il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo che il tribunale con sede all'Aja ha emesso un mandato di arresto per il presidente Vladimir ...Xi Jinping sarà a Mosca per tre giorni per discutere con il presidente Vladimir Putin: gli occhi dell'Occidente sono puntati sui due leader e i possibili sviluppi del loro incontro ...