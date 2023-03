Mosca, al Cremlino l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping (Di lunedì 20 marzo 2023) E' cominciato al Cremlino un incontro informale faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Lo rende noto l'agenzia Ria Novosti. I colloqui continueranno durante una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) E' cominciato aluninformale faccia a faccia tra i presidenti russoe cinese Xi. Lo rende noto l'agenzia Ria Novosti. I colloqui continueranno durante una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il processo a porte chiuse dell'attivista dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza, accusato di tradimento per av… - CasteAgere : #Wagner #Ucraini #Putin #SlavaUkrainii #Ucraina #USA #Kiev #Biden #Ukraine #Donbass #ZelenskyWarCriminal #NATO… - Bigbird012277 : RT @fattoquotidiano: #Ucraina, al via a Mosca l’incontro tra il presidente russo e quello cinese - CasteAgere : #Wagner #Ucraini #Putin #SlavaUkrainii #Ucraina #USA #Kiev #Biden #Ukraine #Donbass #ZelenskyWarCriminal #NATO… - fattoquotidiano : #Ucraina, al via a Mosca l’incontro tra il presidente russo e quello cinese -