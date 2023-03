“Morti triplicati”. L'Onu terrorizza il mondo: il clima impazzito fa stragi (Di lunedì 20 marzo 2023) I drastici cambiamenti climatici uccidono sempre di più nel mondo. È l'allarme lanciato dagli esperti del clima dell'Onu riuniti a Ginevra. Negli ultimi dieci anni il numero dei Morti per siccità, nubifragi e uragani è stato quindici volte più alto. Fortemente a rischio anche l'Europa, dove si ipotizza che il numero di decessi e persone a rischio di stress da calore radddoppierà o triplicherà per un innalzamento della temperatura pari a tre gradi centigradi, rispetto a 1,5. Previste anche sostanziali perdite in termini di produzione agricola per la maggior parte delle aree europee. Secondo gli esperti, si fa sempre più urgente il taglio delle emissioni inquinanti. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) I drastici cambiamentitici uccidono sempre di più nel. È l'allarme lanciato dagli esperti deldell'Onu riuniti a Ginevra. Negli ultimi dieci anni il numero deiper siccità, nubifragi e uragani è stato quindici volte più alto. Fortemente a rischio anche l'Europa, dove si ipotizza che il numero di decessi e persone a rischio di stress da calore radddoppierà o triplicherà per un innalzamento della temperatura pari a tre gradi centigradi, rispetto a 1,5. Previste anche sostanziali perdite in termini di produzione agricola per la maggior parte delle aree europee. Secondo gli esperti, si fa sempre più urgente il taglio delle emissioni inquinanti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... veditu : @umbertosalvado3 @spidLL @micheleboldrin @GiorgiaMeloni Ho sbagliato anno. La previsione del professore sulle morti… - apocalittica : RT @MauroVari: @aciapparoni Se tutto ciò che sta accadendo in questi mesi,cioè sbarchi triplicati,morti in mare,omicidi per regolamenti di… - NicoColangiuli : @GiorgiaMeloni Ammazza che grandi risultati giorgè, sbarchi triplicati è un centinaio di morti sulla coscienza… - MauroVari : @aciapparoni Se tutto ciò che sta accadendo in questi mesi,cioè sbarchi triplicati,morti in mare,omicidi per regola… - ArturoF1971 : RT @Miziok67: ??Migranti: triplicati gli sbarchi, 20mila da inizio 2023. #Cutro 86 morti ??Crosetto #hastatolaWagner ??Sicurezza: #Napoli… -