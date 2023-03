Morte Prisco | parla la moglie dell’uomo dell’Apecar | quella notte mi ha chiamato piangendo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi infittisce di ombre ladi Grazia, l’anziana trovata senza vita a diversi giorni dalla scomparsa da Mugnano del Cardinale, lo scorso 11 marzo. Il cadavere era poco distante dal luogo in cui era stata trovata l’Apecar sulla quale viaggiava assieme a un uomo. È stato lui, in stato confusionale, a lanciare l’allarme non riuscendo più a rintracciarla. L’uomo si trova ancora ricoverato in ospedale ma sono tanti i tasselli del puzzle che mancano per la ricostruzione di questo caso e le versioni discordanti dell’anziano, che resta in stato confusionale, non aiutano a chiarire una serie di punti. In queste ore in Irpinia sono arrivate anche le telecamere Rai con il giornalista Alessandro Politi per Storie italiane, il programma del mattino di Rai 1. Il giornalista è riuscito a intercettare in esclusiva la ...