Morgan | “Mai smesso di amare Asia Argento” e ricorda il padre suicida

Morgan torna in Rai con un suo programma. Ad aprile partirà infatti "StraMorgan", programma musicale in quattro serate con il regista, attore e conduttore Pino Strabioli e per l'occasione il cantautore si confessa in un'intervista a 360 gradi al Corriere della Sera. Amato e odiato, sono tante le luci quante le ombre che costellano la vita dello storico cantante dei Bluvertigo (recentemente tornati a suonare insieme), che sul nuovo show dice. "Sarà vero servizio pubblico. Avremo musicisti giovani e grandi ospiti. Mostreremo che la musica leggera non evapora, ma è una cosa che fa volare". Sono tanti i temi affrontati nella chiaccherata con Aldo Cazzullo, dai ricordi più belli come le lezioni di chitarra a 6 anni, a quelli più dolorosi, ad esempio il suicidio di suo padre quando lui aveva 15 anni o l'amore per l'attrice Asia Argento.

