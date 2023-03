Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : MonzaMania: altro allungo sulla salvezza, ma i tanti pareggi lasciano qualche rimpianto: Il Monza conquista il seco… -

... di cui parleremo a fine articolo), la squadra di Palladino è anche passata in vantaggio con l'ex Caprari (giocatore che in Nazionale potrebbe finire a breve), gol annullato al VAR per un mezzo ...L'rinnovo, forse ancora più importante, è quello di Raffaele Palladino : la costruzione di un Monza sempre più forte passa anche dai rinnovi di questi due tasselli.... ha spostato giocatori in altri ruolo ( Pessina ha chiuso davanti alla difesa, l'attaccante Ciurria addirittura in difesa) e alla fine ha portato a casa unpunto fondamentale per la corsa ...

Quasi conquistata la salvezza, il Monza pensa al prossimo anno con un punto interrogativo: Raffaele Palladino, il tecnico rivelazione ...Punto pesante per il Monza a Verona. Un pareggio che tiene lontana la squadra del grande ex biancorosso Marco Zaffaroni con la zona Europa che resta lì ad una manciata di punti. Lo sviluppo della gara ...