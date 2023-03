Montenegro, il caos politico al crocevia tra Europa, Serbia e Russia (Di lunedì 20 marzo 2023) In Montenegro il primo turno delle presidenziali di domenica 19 marzo ha promosso un ribaltamento rispetto alle aspettative iniziali: Andrija Mandic, leader del Fronte Democratico e politico ritenuto estremamente suggestionato dalle influenze di Belgrado e soprattutto Mosca, non sarà lo sfidante del capo dello Stato uscente Milo Dukanovic. Il travaglio dei filorussi Con solo il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 marzo 2023) Inil primo turno delle presidenziali di domenica 19 marzo ha promosso un ribaltamento rispetto alle aspettative iniziali: Andrija Mandic, leader del Fronte Democratico eritenuto estremamente suggestionato dalle influenze di Belgrado e soprattutto Mosca, non sarà lo sfidante del capo dello Stato uscente Milo Dukanovic. Il travaglio dei filorussi Con solo il InsideOver.

