Montella: “Grandissimo lavoro di tutti gli allenatori nelle coppe” (Di lunedì 20 marzo 2023) Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato del lavoro degli allenatori della Serie A nelle coppe europee Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) Vincenzo, ex allenatore del Milan, ha parlato deldeglidella Serie Aeuropee

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Montella: “Grandissimo lavoro di tutti gli allenatori nelle coppe” - milansette : Montella: 'Tutti gli allenatori che sono andati avanti in coppa hanno fatto un grandissimo lavoro'… - sportli26181512 : Montella: 'Tutti gli allenatori che sono andati avanti in coppa hanno fatto un grandissimo lavoro': Vincenzo Montel… - MilanNewsit : Montella: 'Tutti gli allenatori che sono andati avanti in coppa hanno fatto un grandissimo lavoro' -