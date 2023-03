Mondiali Femminili di Curling, l’Italia esce sconfitta con la Germania (Di lunedì 20 marzo 2023) Una vittoria convincente al mattino, una sconfitta in serata. Dopo il travolgente esordio contro la Turchia, l’Italia centra la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Femminili di Curling a Sandviken ma non riesce a centrare il tris nel terzo incontro della competizione. Inizio ad ogni modo estremamente positivo per la Nazionale tricolore che mai aveva iniziato una rassegna iridata con due successi nei primi tre incontri. In Svezia la formazione azzurra guidata dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart supera la Corea del Sud con il risultato di 8-3, poi si arrende 7-4 alla Germania. Seconda posizione provvisoria in classifica insieme ad altre 4 formazioni per la Nazionale tricolore che domani torna sul ghiaccio contro Canada e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023) Una vittoria convincente al mattino, unain serata. Dopo il travolgente esordio contro la Turchia,centra la seconda vittoria consecutiva aidia Sandviken ma non ria centrare il tris nel terzo incontro della competizione. Inizio ad ogni modo estremamente positivo per la Nazionale tricolore che mai aveva iniziato una rassegna iridata con due successi nei primi tre incontri. In Svezia la formazione azzurra guidata dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart supera la Corea del Sud con il risultato di 8-3, poi si arrende 7-4 alla. Seconda posizione provvisoria in classifica insieme ad altre 4 formazioni per la Nazionale tricolore che domani torna sul ghiaccio contro Canada e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ITALIACHEVINCE : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 5 ?? 8° 52 Kg Charaabi vs Suraci ???? 5-0 ?????? Una strao… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 5 ?????? Una straordinaria Sirine s’impone p… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 5 ?? 8° 52 Kg Charaabi vs Suraci ???? 5-0 ??… - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 3 FOTO MATCH Bonatti 48 Kg #Azzurre #Photo #Foto #WW… - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 4 ?? 16° 57 Kg Irma Testa vs Reyes ???? 4-1 ?? La nostra… -