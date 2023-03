Mondiale pugilato | due Azzurre ai quarti | vittoriose Chaarabi e Savchuk

(Di lunedì 20 marzo 2023) Sirinee Olenasi stanno rendendo protagoniste aldifemminile: una originaria della Tunisia, l’altra dell’Ucraina, entrambe però vestono alla grande le maglie. Rispettivamente nella categoria 52 e 54 kg, hanno vinto oggi i loro incontri approdando aidi finale del torneo iridato in corso a Nuova Delhi. Senza storia il match dellacontro Monique Suraci, vittoria schiacciante sul 5-0, dopo aver messo più volte alle corde l’avversaria. Ora neitroverà di fronte la boxeur della Mongolia Yesugen Oyuntsetseg. La 28enneinvece, ha vinto il proprio match contro l’australiana Tiana Echegaray imponendosi per ‘split decision’, ovvero per 4-1 (tre 30-27, un 29-28, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Mondialepugilato, due Azzurre ai quarti: vittoriose #Chaarabi e #Savchuk - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 3 FOTO MATCH Bonatti 48 Kg #Azzurre #Photo #Foto #WW… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 3 FOTO MATCH Bonatti 48 Kg #Azzurre… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 3 FOTO MATCH SAVCHUK 54 Kg #Azzurre… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 3 FOTO MATCH Carini 66 Kg #Azzurre #Photo… -

Napoli . Ai Mondiali difemminili in corso di svolgimento alla K. D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India) è ...inadatte a giudicare i grandi match in una competizione come uno le ...Leggi anche Ivan Zucco 'nel nome del padre', il campione in ascesa nelitaliano: 'Voglio ... il pugile napoletano che ha vinto tutto torna a teatro: 'Ero pronto a morire per il' ...Sono cominciati a Nuova Delhi i Mondiali diElite donne. Rassegna che ha visto subito sul ring la Russia, che ha gareggiato sotto la ...del divieto da parte dell`IBA (la federboxe) e ...

Mondiale pugilato, due Azzurre ai quarti: vittoriose Chaarabi e ... SPORTFACE.IT

Il Mondiale Elite Femminile 2023 ... è la prima azzurra a staccare il pass per i quarti in cui sfiderà la pugile della Mongolia OYUNTSETSEG (22/3). Passa ai quarti, in cui si confronterà con la pugile ...Una è originaria della Tunisia, l'altra dell'Ucraina, ma da tempo vivono in Italia, una (da 22 anni) in provincia di Caserta e l'altra nella Marsica, e per questo vestono la maglia azzurra e ora ...