Mollicone: utero in affitto più grave della pedofilia (Di lunedì 20 marzo 2023) Divampa la polemica politica sul tema gestazione per altri. Dal confronto televisivo tra la ministra Eugenia Roccella e la conduttrice Lucia Annunziata alle parole del deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, che nel corso della trasmissione Omnibus su La7 ha dichiarato: "Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, cioè l'iscrizione all'anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità l'hanno fatta fuori dai confini nazionali". Da domenica 19 marzo un fiume di note stampa, dichiarazioni e commenti da sinistra a destra dell'arco parlamentare. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera ed esponente di FdI, commentando la tesi di un altro esponente di destra particolarmente attento al tema ...

