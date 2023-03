Molise, tensione nel centrodestra su sanità. Lega attacca Toma (Di lunedì 20 marzo 2023) tensione nel centrodestra sulla sanità molisana, con il presidente della regione, l'azzurro Donato Toma, che prima annuncia le dimissioni da commissario ad acta, poi le congela su richiesta del coordinatore di Fi Antonio Tajani, ottenendo un incontro - domani a Roma - col ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma la Lega non gradisce, e denuncia i "capricci" di Toma.Le dimissioni di Toma da commissario alla sanità erano state annunciate sabato: "Non ci sono le condizioni", aveva tuonato il presidente in conferenza stampa, mettendo sotto accusa le responsabilità del governo centrale nel fornire risorse e uomini "per uscire dall'emergenza". Solo "un segnale da Roma", aveva avvertito Toma, avrebbe impedito la formalizzazione delle ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 marzo 2023)nelsullamolisana, con il presidente della regione, l'azzurro Donato, che prima annuncia le dimissioni da commissario ad acta, poi le congela su richiesta del coordinatore di Fi Antonio Tajani, ottenendo un incontro - domani a Roma - col ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma lanon gradisce, e denuncia i "capricci" di.Le dimissioni dida commissario allaerano state annunciate sabato: "Non ci sono le condizioni", aveva tuonato il presidente in conferenza stampa, mettendo sotto accusa le responsabilità del governo centrale nel fornire risorse e uomini "per uscire dall'emergenza". Solo "un segnale da Roma", aveva avvertito, avrebbe impedito la formalizzazione delle ...

