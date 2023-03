Moige: il cinema e l’audiovisivo arrivano in classe, per educare al mondo del cinema e dell’audiovisivo (Di lunedì 20 marzo 2023) I ragazzi diventano sceneggiatori: questo uno degli obiettivi di “Missione Cultura 4.0: il cinema e l'audiovisivo arrivano in classe!“ il progetto del Moige - Movimento Italiano Genitori e dell’agenzia di comunicazione Fluendo. Gli alunni saranno protagonisti, infatti, nella realizzazione di un cortometraggio, definendo in maniera personale tema, idea e ruoli. Una preziosa occasione per stimolare in loro riflessioni, idee, creatività, aumentando l'attenzione sui temi della sostenibilità, inclusione sociale e rispetto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) I ragazzi diventano sceneggiatori: questo uno degli obiettivi di “Missione Cultura 4.0: ile l'audiovisivoin!“ il progetto del- Movimento Italiano Genitori e dell’agenzia di comunicazione Fluendo. Gli alunni saranno protagonisti, infatti, nella realizzazione di un cortometraggio, definendo in maniera personale tema, idea e ruoli. Una preziosa occasione per stimolare in loro riflessioni, idee, creatività, aumentando l'attenzione sui temi della sostenibilità, inclusione sociale e rispetto. L'articolo .

Missione Cultura 4.0, i ragazzi diventano sceneggiatori con il Moige I ragazzi diventano sceneggiatori: questo uno degli obiettivi di " Missione Cultura 4.0: il cinema e l'audiovisivo arrivano in classe! " il progetto del Moige - Movimento Italiano Genitori e dell'agenzia di comunicazione Fluendo . Gli alunni saranno protagonisti, infatti, nella realizzazione ...