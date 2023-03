Mogol: chi sono i figli Cheope, Francesco, Mario e Carolina (Di lunedì 20 marzo 2023) Conosciuto come Mogol, all’anagrafe è Giulio Rapetti. Fu la SIAE nel 1959 a scegliere per lui lo pseudonimo artistico di Mogol: Giulio stesso aveva presentato una rosa di 120 nomi precedentemente inventati a caso e proposti alla Società. Oggi il nome Mogol è un pezzo di Storia della musica italiana. Serena De Pedrini è la giovane disegnatrice di moda sposata da Mogol nel gennaio 1961 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Mario, Alfredo (conosciuto anche su Instagram con il nome d’arte Cheope Mogol) e Carolina. Dopo la fine del legame con la prima moglie, l’autore ha avuto una relazione sentimentale con con la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, dalla quale ha avuto il suo quartogenito, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Conosciuto come, all’anagrafe è Giulio Rapetti. Fu la SIAE nel 1959 a scegliere per lui lo pseudonimo artistico di: Giulio stesso aveva presentato una rosa di 120 nomi precedentemente inventati a caso e proposti alla Società. Oggi il nomeè un pezzo di Storia della musica italiana. Serena De Pedrini è la giovane disegnatrice di moda sposata danel gennaio 1961 e dal loro matrimonionati tre, Alfredo (conosciuto anche su Instagram con il nome d’arte) e. Dopo la fine del legame con la prima moglie, l’autore ha avuto una relazione sentimentale con con la poetessa e pittrice Gabriella Marazzi, dalla quale ha avuto il suo quartogenito, ...

