Moccia e la tesi su stesso, lo scrittore replica ai veleni social e raddoppia: “Io criticato come Jack London” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. È il titolo della tesi di Federico Moccia, scrittore famoso per il successo editoriale di Tre metri sopra il cielo del 1992, che si è laureato in Lettere all’età di 59 anni con una tesi su sé stesso, scatenando l’ironia dei social. Sia per la tesi autoreferenziale. Sia per l’ambizioso paragone proposto sin dal titolo, con un autore del calibro di Jack London. Moccia, dopo la Laurea risponde alle critiche e all’ironia dei social Polemiche e sarcasmo hanno inondato l’autore romano, al punto da indurlo a una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) “Due visioni comparate dell’amore:e Federico, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. È il titolo delladi Federicofamoso per il successo editoriale di Tre metri sopra il cielo del 1992, che si è laureato in Lettere all’età di 59 anni con unasu sé, scatenando l’ironia dei. Sia per laautoreferenziale. Sia per l’ambizioso paragone proposto sin dal titolo, con un autore del calibro di, dopo la Laurea risponde alle critiche e all’ironia deiPolemiche e sarcasmo hanno inondato l’autore romano, al punto da indurlo a una ...

