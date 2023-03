Mma | perde la vita Iuri Lapicus | ci lascia a 27 anni per un incidente in moto

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ci, atleta e talento di Mma in Italia. Il giovane 27enne è rimasto vittima di un gravestradale inlo scorso venerdì, e dopo tre giorni di coma all’ospedale Niguarda di Milano, è deceduto quest’oggi. Moldavo di nascita ma italiano d’adozione, in carriera aveva disputato 16 incontri da professionista vincendone 14, tutti prima del limite (4 per Ko e 10 per sottomissione) e ben 13 di essi al primo round. Nel 2019 era entrato in ONE Championship. Ad oggi è uno dei soli 3 italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori in UFC e ad Alessio Sakara in Bellator. SportFace.