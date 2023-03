Minecraft a scuola: l'idea delle "Maestre a cubetti” (Di lunedì 20 marzo 2023) Due insegnanti della scuola primaria hanno utilizzato il celebre videogioco per costruire progetti educativi nelle scuole. Dalla ricostruzione del centro storico di Cremona alla riproduzione di una centrale idroelettrica, passando per il ponte sul fiume Po Leggi su wired (Di lunedì 20 marzo 2023) Due insegnanti dellaprimaria hanno utilizzato il celebre videogioco per costruire progetti educativi nelle scuole. Dalla ricostruzione del centro storico di Cremona alla riproduzione di una centrale idroelettrica, passando per il ponte sul fiume Po

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alicedelrosari0 : non riesco a tornare a scuola dopo una settimana passata giocando a minecraft fino alle 04:00 del mattino - IlyLyonio : No mo sono curiosa di che serie sta preparando Lyon per farla in live, io butto la mia, se sia giusta o sbagliata f… -