Minacciata con l'acido dall'ex Ora ha lo smartwatch anti violenza (Di lunedì 20 marzo 2023) L'apparecchio è collegato con la centrale dei carabinieri, basta premere un pulsante e arrivano i soccorsi. Parte da Napoli un progetto pilota di prevenzione. La 36enne: così finalmente posso tornare ...

