Minaccia di lanciarsi nel vuoto | salvato dalla polizia stradale

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scavalcato una rete di protezione lungo la statale 145 Sorrentina ed hato dinel. Protagonista della vicenda avvenuta ieri (ma solo oggi se ne è avuta notizia) nella zona di Seiano, un uomo di 50 anni. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono giunti gli uomini delladi Sorrento. I poliziotti sono riusciti a far desistere l’uomo dal suo intento mettendolo in salvo. Il 50enne è stato poi affidato ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

