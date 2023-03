Minacce via e-mail da Napoli ai tifosi inglesi, allarme sicurezza per Italia-Inghilterra (Il Times) (Di lunedì 20 marzo 2023) Cresce la tensione per Italia-Inghilterra, gara valevole per la qualificazione agli Europei, in programma a Napoli giovedì 23 marzo alle ore 20.45. Sia il Times sia il Daily mail danno notizia di una e-mail ricevuta da Garford Beck uno degli organizzatori della partita organizzata per venerdì tra tifosi inglesi e tifosi Italiani. Beck ha dichiarato di aver ricevuto una e-mail di Minacce da Napoli, dagli ultras napoletani. E di aver prontamente avvisato sia la federazione inglese che quella Italiana. Il Times scrive che la partitella tra tifosi sarà annullata. Restano le forti preoccupazione per la gestione dell’ordine ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Cresce la tensione per, gara valevole per la qualificazione agli Europei, in programma agiovedì 23 marzo alle ore 20.45. Sia ilsia il Dailydanno notizia di una e-ricevuta da Garford Beck uno degli organizzatori della partita organizzata per venerdì trani. Beck ha dichiarato di aver ricevuto una e-dida, dagli ultras napoletani. E di aver prontamente avvisato sia la federazione inglese che quellana. Ilscrive che la partitella trasarà annullata. Restano le forti preoccupazione per la gestione dell’ordine ...

