Milazzo, cittadini contro il taglio degli alberi in piazza Marconi. Dopo la stazione storica, un altro scempio alla città (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli alberi sono un “monumento” da tutelare non meno di un edificio storico di pregio, di un dipinto, sono quadri naturali, affreschi del paesaggio così come recitava la Legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali (GU n. 241 del 14-10-1939). Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distiguono per la loro non comune bellezza;3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Glisono un “monumento” da tutelare non meno di un edificio storico di pregio, di un dipinto, sono quadri naturali, affreschi del paesaggio così come recitava la Legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali (GU n. 241 del 14-10-1939). Sono soggettepresente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distiguono per la loro non comune bellezza;3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : 'Gli alberi sono un 'monumento' da tutelare non meno di un edificio storico di pregio, di un dipinto' [di Donatell… - milazzo_pietro : @Giulia93658685 Giulia, mi scusi, ma chi ha mai criticato i cittadini di Cutro? La lapide l'ha messa la prefettura,… - Giulia93658685 : @milazzo_pietro Non mi sembra che i cittadini abbiamo dato prova di non volere pensarci più. Trovo questo commento… -