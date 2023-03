Milano, la vernice degli attivisti in Duomo non è lavabile: serviranno interventi specifici per la rimozione (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta La vernice con cui gli attivisti di Ultima Generazione con cui è stata imbrattata la statua di Vittorio Emanuele in Duomo non è lavabile : una settimana fa, gli ambientalisti avevano colorato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) commenta Lacon cui glidi Ultima Generazione con cui è stata imbrattata la statua di Vittorio Emanuele innon è: una settimana fa, gli ambientalisti avevano colorato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorenzoButtig2 : Milano, la vernice degli attivisti in Duomo non è lavabile: serviranno interventi specifici per la rimozione - FiorenzoButtig2 : Milano, la vernice degli attivisti in Duomo non è lavabile: serviranno interventi specifici per la rimozione… - MauceriFm : Imbrattata a Milano la statua di vittorio Emanuele II e stavolta vernice non lavabile.. Ambientalisti di sta cippa… - mattino5 : Da Firenze a Milano: monumenti imbrattati da 'Ultima Generazione', ma a Milano non sembra che non sia stata usata v… - IMoresi : RT @xnitius: A Milano NON avete usato vernice indelebile. Testina di vitello! #zonabianca #ultimagenerazione -