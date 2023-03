Milano, anche i Giochi giovanili 2028? Il Coni prepara la candidatura (Di lunedì 20 marzo 2023) E Se Milano raddoppiasse? Dopo l'Olimpiade invernale del 2026, il capoluogo lombardo potrebbe ospitare anche i Giochi olimpici giovanili invernali del 2028. È questo, infatti, uno dei punti all'ordine ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) E Seraddoppiasse? Dopo l'Olimpiade invernale del 2026, il capoluogo lombardo potrebbe ospitareolimpiciinvernali del. È questo, infatti, uno dei punti all'ordine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Diciamo che è meglio del wifi. Ma ci vuole poco. E comunque se uno lavora fino alle 18:30 a Milano e vuole tornare… - SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - localteamtv : Milano, devastazioni lungo il percorso del corteo antifascista a cui hanno partecipato anche gli anarchici. Auto da… - CronacheMI : Via dei Giardini ha un suo fascino, anche se per realizzarla hanno sacrificato giardini ed alberi secolari - gli ul… - Marisab79879802 : RT @Caterina5421: Famiglie arcobaleno in piazza a Milano: Così colpiscono i nostri figli No, siete voi che colpite i bambini privandoli d… -