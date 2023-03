Milan | trasferte da incubo | i numeri dei rossoneri lontani da San Siro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Milan, trasferte da incubo: i numeri dei rossoneri lontani da #SanSiro #ACMilan #Milan #SempreMilan - Roberto23186246 : @Fedeoer @Sho__96 La Roma ha trasferte delicate come Bergamo Firenze Bologna Monza Torino più Inter Milan Udinese in casa - juventusxsempr : @tancredipalmeri Giornalista ridicolo e comico che lavora per una tv che fa ridere. Un Interista che tra l’altro va… - SilvionaO : RT @Adlinismo_: Delle ultime 5 trasferte il Milan ne ha perse 4. Delle 54 trasferte precedenti ne aveva perse ugualmente 4. Siamo passati… - milansette : Milan, 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte: tante quante quelle delle ultime 54 partite -

Ci sono due scontri diretti (Juventus e Inter), dueda non sottovalutare (Monza e Spezia) ... Continua LAZIO (52 PUNTI) INTER (50 PUNTI)(48 PUNTI) ROMA (47 PUNTI) ATALANTA (45 PUNTI) ...Tornavano a fianco della squadra dopo tanteproibite. Hanno avuto in regalo un Napoli ... Ci sarà ilal 'Maradona', il 2 aprile, prima sfida con i rossoneri che anticiperà il doppio ...... quella di non entrare nelle prime quattro, un'ipotesi di cui ilnon sembra rendersi conto e che invece è decisamente reale. Il Diavolo, alla quarta sconfitta nelle ultime cinquee ...

Milan, è mal di trasferta. I numeri lontano da San Siro inchiodano i rossoneri La Gazzetta dello Sport

Successivamente spaventa la trasferta di Bologna, campo ostico da sempre anche per i rossoneri dopo i recenti fallimenti di Inter e Lazio. Sarà la vigilia in vista del ritorno Napoli-Milan in ...Al momento il Milan è quarto, ma viene da settimane davvero deleterie, con tanto di sconfitte shock in trasferta sui campi di Firenze e Udine. Motivo per cui i prossimi e finali mesi della stagione in ...