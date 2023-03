Milan, Maldini e Pioli sotto esame: senza Europa… (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Milan sta facendo fatica in campionato e la sconfitta contro l’Udinese sta facendo vacillare anche la quarta posizione Il Milan sta facendo fatica in campionato e la sconfitta contro l’Udinese sta facendo vacillare anche la quarta posizione. senza il quarto posto della Champions League, il futuro di Maldini e Pioli sarebbe a rischio. L’unica salvezza sarebbe rappresentata dall’andare avanti e superare i quarti di finale della competizione. Altrimenti i rossoneri potrebbero fare valutazioni serie sul futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilsta facendo fatica in campionato e la sconfitta contro l’Udinese sta facendo vacillare anche la quarta posizione Ilsta facendo fatica in campionato e la sconfitta contro l’Udinese sta facendo vacillare anche la quarta posizione.il quarto posto della Champions League, il futuro disarebbe a rischio. L’unica salvezza sarebbe rappresentata dall’andare avanti e superare i quarti di finale della competizione. Altrimenti i rossoneri potrebbero fare valutazioni serie sul futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

