Milan, la Curva Sud alza la voce: 'Stufi di certe prestazioni, la Champions non è un'opzione (Di lunedì 20 marzo 2023) Acque burrascose quelle in cui naviga il Milan in questo 2023. Dopo un gennaio da incubo i rossoneri sembravano essersi ripresi, conquistando... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Acque burrascose quelle in cui naviga ilin questo 2023. Dopo un gennaio da incubo i rossoneri sembravano essersi ripresi, conquistando...

Crisi Milan: ipercriticismo ingiustificato ... ora si aggiunge anche la Curva Sud attraverso il suo portavoce con un messaggio piuttosto pesante ... sottolineando che ci siamo un po' tutti dimenticati che il Milan dopotutto continua ad essere una ... Udinese-Milan, Curva Sud: "Qualificazione Champions non è un'opzione" Pianeta Milan Milan, la Curva Sud alza la voce: 'Stufi di certe prestazioni, la Champions non è un'opzione siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l'ultima della classe! Basta distrazioni basta ... Blog: Crisi Milan: ipercriticismo ingiustificato Perché controproducente da parte della Curva Sud e forse inopportuna ... Maldini ha toppato, ma per me rimane un valore aggiunto al nuovo progetto Milan. Il terzo: Pioli sembra entrato in un loop ...