Milan, Ielpo: “La difesa a tre scricchiola. Thiaw? Sembrava il più forte del mondo” (Di lunedì 20 marzo 2023) Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento dei rossoneri e su alcuni difensori di Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) Mario, ex portiere del, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento dei rossoneri e su alcuni difensori di Pioli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Milan, Ielpo: “La difesa a tre scricchiola. #Thiaw? Sembrava il più forte del mondo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanPress_it : L’ex portiere del Milan analizza così la fase difensiva dei rossoneri - Milannews24_com : #Ielpo sui problemi in difesa ??? 'Ecco i limiti di #Thiaw e #Tomori' ???? - sportli26181512 : Ielpo: 'Nelle ultime due partite si sono visti i limiti di Thiaw. Su Tomori…': Mario Ielpo, intervenuto in collegam… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: #Pioli si assume le responsabilità per l'ennesima debacle del #Milan, mentre #Ibra parla di differenze di scenario tra… -