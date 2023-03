Milan, ecco come Aouar può diventare un obiettivo (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Milan ragiona. Nei mesi scorsi, il club di via Aldo Rossi ha avuto diversi contatti con l’agenzia che cura gli interessi di Aouar:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilragiona. Nei mesi scorsi, il club di via Aldo Rossi ha avuto diversi contatti con l’agenzia che cura gli interessi di:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - CalcioPillole : Milan #Skriniar non è stato disponibile per la partita contro la Juventus, ma è stato convocato dalla Slovacchia. E… - sportli26181512 : Milan, ecco come Aouar può diventare un obiettivo: Il Milan ragiona. Nei mesi scorsi, il club di via Aldo Rossi ha… - mvcalcio : La cosa assurda di questa foto è che pensi “3 dei 4 erano del Milan”. Ecco Gerry, noi eravamo questi. Dobbiamo torn… - mvcalcio : RT @RadioRossonera: ???Filippo Galli: “Milan in crisi? Ecco cosa ne penso! E sulla difesa…” Filippo #Galli è stato nostro ospite a #LunchPr… -