Milan, da Pioli parole sincere ma molto preoccupanti (Di lunedì 20 marzo 2023) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, al termine della partita contro l'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sincere e preoccupanti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) Il tecnico delStefano, al termine della partita contro l'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, il 2023 horror di #Pioli: numeri quasi da zona retrocessione - capuanogio : ?? Il #Milan in crisi mette a rischio anche il futuro di #Maldini e #Pioli. Senza la qualificazione alla prossima… - gippu1 : Il #Milan torna a naufragare, stavolta a Udine dove notoriamente bisogna scendere in campo con l'armatura e non con… - milanecon : RT @tuskatore: Le critiche a Inzaghi sono giuste ma l'Inter, oggettivamente, non credo possa ambire a qualcosa di meglio nell'immediato a c… - PianetaMilan : .@acmilan, da Pioli parole sincere ma molto preoccupanti #SempreMilan #ACMilan #MIlan #Pioli -