Migrazioni | oltre l' emergenzialismo | la sfida ' visionaria' di Link 2007

(Di lunedì 20 marzo 2023) Porre fine all'. Praticare una visione a 360 gradi che faccia i conti e dia risposte a un fenomeno epocale, che di emergenziale non ha nulla, come è quello delle. E' la...

Altrettanto indifferibile è una revisione della normativa, che daventi anni si fonda sulla ... mentre potrebbero favorire una governance globale dellea patto di ricevere le dovute ...Di questo passo, solo dalla Tunisia potrebbero arrivare60 mila persone, non solo tunisini ma ...di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per lee capo ...Una fotografia nitida che più di altri studi collega leinterne, il consumo del suolo e ... Sempre secondo Istat, infatti, nel 2050 le persone con età superiore ai 65 anni sarannoun ...

Non considerare le migrazioni un fenomeno strutturale ... Altrettanto indifferibile è una revisione della normativa, che da oltre venti anni si fonda sulla legge Bossi-Fini, oggi ancor più inadeguata ...Sono più di 26mila le persone annegate nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni. “Link2007 – Cooperazione in rete” rinnova il suo impegno per il dialogo presentando il documento “Governo dell’immigrazion ...