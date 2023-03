Migranti, Open Arms: “26mila morti nel Mediterraneo dal 2014 per inazione Ue” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dal 2014 sono 26.000 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale a causa dell’inazione dell’Europa, della mancanza di operazioni di ricerca e soccorso governative strutturate, di accordi criminali fatti con paesi illiberali e instabili dove i diritti umani e la vita sono violati sistematicamente”. E’ l’atto d’accusa di Open Arms a pochi giorni dalla nuova udienza del processo a Palermo a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Gli ultimi due casi, ricorda la Ong, sono la “strage drammatica a pochi metri dalle coste italiane, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria, e un naufragio annunciato in acque internazionali, nella zona Sar libica: 86 morti di cui 35 minori e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dalsono 26.000 le persone che hanno perso la vita nelcentrale a causa dell’dell’Europa, della mancanza di operazioni di ricerca e soccorso governative strutturate, di accordi criminali fatti con paesi illiberali e instabili dove i diritti umani e la vita sono violati sistematicamente”. E’ l’atto d’accusa dia pochi giorni dalla nuova udienza del processo a Palermo a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Gli ultimi due casi, ricorda la Ong, sono la “strage drammatica a pochi metri dalle coste italiane, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria, e un naufragio annunciato in acque internazionali, nella zona Sar libica: 86di cui 35 minori e ...

