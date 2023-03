Migranti | l’Ue apre a Roma Lettera della Von der Leyen ai 27 Paesi E Meloni trova sponde con Scholz e altri premier

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Pensate un po', esistono dei complottisti che invece credono che l'aumento dei #migranti sia dovuto alle azioni di… - ClaudioBollenti : RT @lucianoghelfi: Nel colloquio telefonico fra #Meloni e il cancelliere tedesco #Scholz l’urgenza che la #Ue nel vertice di questa settima… - robertopontillo : RT @lucianoghelfi: Nel colloquio telefonico fra #Meloni e il cancelliere tedesco #Scholz l’urgenza che la #Ue nel vertice di questa settima… - Fiorellissimo : RT @lucianoghelfi: Nel colloquio telefonico fra #Meloni e il cancelliere tedesco #Scholz l’urgenza che la #Ue nel vertice di questa settima… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Nel colloquio telefonico fra #Meloni e il cancelliere tedesco #Scholz l’urgenza che la #Ue nel vertice di questa settima… -

... appunto, quelli relativi ai. Sul quale fonti di ... Per la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen , "il ... Nella lettera, la presidente della Commissionesottolinea come "'......i giornalisti a margine del Consiglio Affari esteri dell', oggi ... quanto, come puo' fare'Unione europea per finanziare la ...ormai sempre piu' fragile e rischiamo di vedere nuovi flussi di...... affrontando questioni chiave come'accoglienza di minori non ... La leaderannuncia inoltre "un'accelerazione dell'attuazione del ...volontario di solidarietà per i ricollocamenti dei. Allo ...