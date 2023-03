Migranti | la lettera di Bruxelles ai leader Ue prima del Consiglio fa sperare l’Italia | «Serve un approccio europeo e bilanciato»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 marzo 2023) In vista del, calendarizzato il 23 e il 24 marzo,torna a parlare di immigrazione. E lo fa con una, inviata a tutti idei 27 Paesi membri, nella quale si fa il punto sui principali temi di attualità tra cui, appunto, quelli relativi ai. Sul quale fonti di governo italiane, citate da Ansa, sottolineano come sia stato dato «ampio spazio alle priorità dell’esecutivo di Roma per una riforma complessiva sul tema che sia più equilibrata». Per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, «il terribile naufragio a largo della Calabria è stato un vivido richiamo all’urgenza della nostra azione», si legge nella missiva, nella quale viene auspicata «una soluzione equa e duratura», raggiungibile «solo attraverso un ...