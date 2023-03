Migranti, foto - trappole nei boschi: così Trieste controllerà l'arrivo dei clandestini (Di lunedì 20 marzo 2023) Un' iniziativa che viene direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia . I boschi di Trieste verranno tappezzati di telecamere e foto - trappole per controllare l'arrivo dei Migranti , provenienti ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) Un' iniziativa che viene direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia . Idiverranno tappezzati di telecamere eper controllare l'dei, provenienti ...

Migranti, foto-trappole nei boschi: così Trieste controllerà l'arrivo dei clandestini leggo.it Migranti, telecamere per controllare gli irregolari nei boschi del Friuli Le 65 foto-trappole serviranno per ottimizzare gli interventi di contrasto del fenomeno e favorire le riammissioni. Saranno 50 le fotocamere che saranno distribuite a Trieste, specifica il quotidiano ...