Microsoft Italia nomina Esposito amministratore delegato (Di lunedì 20 marzo 2023) Vincenzo Esposito è stato nominato nuovo amministratore delegato di Microsoft Italia. Succede a Silvia Candiani che è stata alla guida della filiale dal settembre 2017 e assume per Microsoft un ruolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Vincenzoè statoto nuovodi. Succede a Silvia Candiani che è stata alla guida della filiale dal settembre 2017 e assume perun ruolo ...

