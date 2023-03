Miami: Sinner è di nuovo dalla parte di Alcaraz (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale del "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800. Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono cinque gli azzurri ai nastri dinza del tabellone principale del "Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.

