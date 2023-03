Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MiamiOpen: l'ordine di gioco completo di lunedì 20 marzo con #Bellucci e #Arnaldi - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #MiamiOpen | Sorteggiato il tabellone maschile di qualificazioni: ci sono #Arnaldi e #Bellucci - sportface2016 : #MiamiOpen | Sorteggiato il tabellone maschile di qualificazioni: ci sono #Arnaldi e #Bellucci -

... montepremi $10.155.105), che scattano oggi all'Hard Rock Stadium, la casa deiDolphins dove ... Mattia, numero 148 e sconfitto da Matteo Berrettini all'esordio al Super Challenger di ......da Indian Wells il romano aveva annunciato la scelta di giocare il torneo anche in vista di. ... Il tennista aveva giocato nei turni precedenti, vincendo, ma non convincendo, controe ...... dopo il successo nel derby d'esordio contro Mattia, n.150 ATP, ripescato in tabellone ... Con il Master 1000 diurge correre ai ripari. E capire cosa fare per ritrovare quanto prima una ...

Miami, Bellucci e Arnaldi nelle qualificazioni: il tabellone Tiscali

Due gli italiani al via nelle qualificazioni del Miami Open presented by Itau, il secondo Masters 1000 della stagione (duro outdoor, montepremi ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di lunedì 20 marzo 2023: in campo i protagonisti dei tabelloni di qualificazione.