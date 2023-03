“Mi sono rifiutato”. Daniele choc, GF Vip e Signorini tremano. È guerra aperta dopo la squalifica (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniele contro il GF Vip 7 dopo la squalifica arrivata venerdì sera e decisa a causa del suo comportamento con Oriana Marzoli. A far scattare il provvedimento è stato in particolare un episodio in cui il concorrente ha strattonato è messo il braccio intorno al collo della modella. Sui social tante le rischierate degli fan del GF VIp 7, fino alla decisione di far uscire Daniele dalla Casa. Il modello Veneto è stato chiamato in confessionale è fatto uscire senza dargli la possibilità di salutare gli altri concorrenti. Uscito dalla casa, si è scattato un selfie e in cui ha scritto: “poi devo dirvi due cosette”, riferendosi al GF Vip 7. Daniele contro il GF VIp 7 anche su Twitter. Rientrato in possesso del suo cellulare, l’ex gippone ha parlato anche della sua amica speciale: Oriana Marzoli. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)contro il GF Vip 7laarrivata venerdì sera e decisa a causa del suo comportamento con Oriana Marzoli. A far scattare il provvedimento è stato in particolare un episodio in cui il concorrente ha strattonato è messo il braccio intorno al collo della modella. Sui social tante le rischierate degli fan del GF VIp 7, fino alla decisione di far usciredalla Casa. Il modello Veneto è stato chiamato in confessionale è fatto uscire senza dargli la possibilità di salutare gli altri concorrenti. Uscito dalla casa, si è scattato un selfie e in cui ha scritto: “poi devo dirvi due cosette”, riferendosi al GF Vip 7.contro il GF VIp 7 anche su Twitter. Rientrato in possesso del suo cellulare, l’ex gippone ha parlato anche della sua amica speciale: Oriana Marzoli. Leggi ...

