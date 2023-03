Mi fa ridere Ignazio La Russa scatenato contro la Juve | Contro di loro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023)Laè un grande tifoso dell'Inter, e non perde occasione di dimostrarlo, anche all'indomani della dosa sconfitta per 1-0 subita nel derby d'Italia. “Quando giochiamolantus - ha attaccato il presidente del Senato, intervenuto su Gr Parlamento - partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma non giustifica la povertà del gioco dell'Inter. C'erano 70 minuti per recuperare. Mi fache qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani di Rabiot”. “Sappiamo chedi- ha aggiunto - bisogna fare sempre qualcosa di più. L'arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità”. Fatto sta che l'episodioverso è ...