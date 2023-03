Metro 1 Napoli, stazioni chiuse: persone sui binari (Di lunedì 20 marzo 2023) “Metro Linea 1: circolazione temporaneamente sospesa sull’intera tratta. Presenza persone non autorizzate sui binari alla stazione Museo”. Lo scrive Anm, società del Comune che gestisce la Metropolitana di Napoli, sui canali social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) “Linea 1: circolazione temporaneamente sospesa sull’intera tratta. Presenzanon autorizzate suialla stazione Museo”. Lo scrive Anm, società del Comune che gestisce lapolitana di, sui canali social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

