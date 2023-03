Meteo, occhio ai termometri: cosa succede nei prossimi giorni (Di lunedì 20 marzo 2023) Il mese di marzo prosegue senza grossi scossoni dal punto di vista Meteo. Dopo il transito del fronte perturbato foriero di nuvole e piogge, a partire da mercoledì 22 marzo ci sarà un progressivo rinforzo dell'anticiclone. Da... Leggi su today (Di lunedì 20 marzo 2023) Il mese di marzo prosegue senza grossi scossoni dal punto di vista. Dopo il transito del fronte perturbato foriero di nuvole e piogge, a partire da mercoledì 22 marzo ci sarà un progressivo rinforzo dell'anticiclone. Da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ernesto26108167 : Occhio al Meteo: dal Weekend 25-26 Marzo al 31, novità proprio col ritorno dell'Ora Legale; Italia a rischio -… - CentroMeteoITA : #Meteo - Fase più stabile in compagnia dell'Anticiclone, occhio a insidia #maltempo nel #Weekend: i dettagli - meteogiornaleit : Meteo: la Primavera strizza l’occhio alle piogge in Italia - infoitinterno : Meteo: la Primavera strizza l’occhio alle piogge in Italia - infoitinterno : Occhio al Meteo: dal Weekend 25-26 Marzo al 31, novità proprio col ritorno dell'Ora Legale -