Metallics nails | 5 unghie metalliche da cui prendere ispirazione per la primavera 2023

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le tendenze per la manicure dellasono in arrivo, anzi: sono già tra noi. Una delle più popolari per la prossima stagione è sicuramente è la tendenza del finish metallico. Le cosiddette “” e a specchio sono tornate di moda e vengono proposte in diverse varianti e colori vivaci, perfetti per l’estate. Per trovare la propria variante, l’artista di Los Angeles Kim Truong ha suggerito di scegliere un colore di base divertente e acceso, come il verde acqua o il rosa, e poi aggiungere una polvere cromatica bianca per rendere l’unghia metallica e riflettente. Lemetalizzate sono un tipo di decorazione che dona un effetto finale scintillante. Questo look può essere ottenuto utilizzando smalti perappositamente formulati, che contengono particelle ...

From pretty periwinkle to haute chocolate brown, here are the nail polish color trends that experts predict will be the most popular for spring 2023.Kim Truong, Lottie London's new artist in residence, counts Kourtney Kardashian and Dua Lipa as clients. Here, she chats with Bustle about nail trends and more.