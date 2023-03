Messina Denaro era pronto a togliersi la vita La rivelazione in un pizzino sequestrato alla sorella

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento”. Lo scriveva Matteoin unreso noto da Repubblica, datato 10 maggio 2022 e indirizzatoRosetta, arrestata il 3 marzo scorso. Il boss castelvetranese aveva iniziato a pensaresua fine e voleva essere lui a decidere quando e come uscire di scena. Sono stati scoperti dai carabinieri del Ros oltre mille pizzini, tra l’appartamento di Campobello di Mazara dove l’ex latitante si nascondeva e la casa di campagna dellaRosetta. “Ho capito, anche se già lo sapevo, che ho una forza di volontà stupefacente, invidiabile. Non cammino col fisico, cammino con la ...

Sono frasi di Matteo, scritte in uno dei pizzini indirizzati alla sorella Rosalia, detta "Rosetta", arrestata anche lei nelle scorse settimane per associazione mafiosa. Come riporta no ...Anche alla luce di questi documenti ritrovati, scrive Repubblica , Matteo, nel carcere dell'Aquila, dove è attualmente recluso, il boss viene sorvegliato giorno e notte per ...In quello stesso territorio trascorreva la sua latitanza il boss Matteo. "I cristiani non possono sopportare passivamente tali fenomeni ha detto l'equipe diocesana il Cantiere ...

La sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, era convinta di avere le microcamere delle forze dell'ordine nella televisione: per questo faceva spesso bonificare casa.