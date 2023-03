Messi è già in Argentina per le amichevoli celebrative (Di lunedì 20 marzo 2023) Lionel Messi è arrivato in Argentina per rispondere alla convocazione del ct Scaloni per le due amichevoli che l'Argentina giocherà il 23 ed il 28 marzo rispettivamente contro Panama e Curaçao, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Lionelè arrivato inper rispondere alla convocazione del ct Scaloni per le dueche l'giocherà il 23 ed il 28 marzo rispettivamente contro Panama e Curaçao, ...

Messi si è aggiunto in questo modo al portiere Emiliano Martinez e ai giocatori Emiliano Buendia, Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nicolas Otamendi. Poi sono arrivati anche gli 'italiani' Angel ...